بيت التمويل الكويتي يعزز الوعي لبناء جيل قادر على التخطيط

المشاركون في الورشة

نظم بيت التمويل الكويتي، بالتعاون مع “مكتبة حزاية “، ورشة “العطلة الصيفية” المخصصة لعملاء “بيتي”، بهدف توجيههم لاستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية بأسلوب ممتع وهادف.

وركزت الورشة على تنمية مهارات تنظيم الوقت لدى الأطفال، وتشجيعهم على تجربة هوايات جديدة واكتشاف اهتماماتهم، إلى جانب إكسابهم مهارات متنوعة تسهم في إثراء معارفهم وتعزيز قدراتهم الشخصية والاجتماعية. وتضمنت الفعالية أنشطة تفاعلية وتطبيقات عملية ساهمت في تحفيز روح الإبداع والتعلم لدى المشاركين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص بيت التمويل الكويتي على دعم البرامج المجتمعية الهادفة، وتعزيز الشراكات التي تركز على تنمية النشء، وتمكينهم من استثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على التخطيط لمستقبله بثقة.

ويحرص بيت التمويل الكويتي دائماً على دعم مثل هذه المبادرات، التزاما وايمانا من البنك بالاستمرار بتطوير المجتمع بمختلف شرائحه، بالاضافة الى تعزيز القيم الإيجابية بين الأجيال القادمة.

جانب من فعاليات الورشة

ويُعد “بيتي” برنامجاً مخصصاً للأطفال من سن الولادة وحتى 14عاماً، ويهدف إلى تعزيز الثقافة الماليّة لديهم منذ الصغر من خلال توفير حساب توفير استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب سلسلة من الفعاليّات والأنشطة التعليميّة والترفيهيّة التي تعنى بتطوير مهارات الأطفال، وتنمية وعيهم المالي والاجتماعي. كما يوفّر الحساب بطاقة خاصة للسحب الآلي ، وخدمات إلكترونيّة تتيح لأولياء الأمور متابعة الحساب وإدارته بسهولة.

يذكر ان مكتبة “حزاية” متخصصة في كتب الاطفال والشباب، وتهدف الى تعزيز سلوك القراءة لدى الاطفال واثراء عقولهم بالمفاهيم الهادفة، من خلال قصص منتقاة بعناية تتلائم مع أرقى الاساليب التوجيهية التي يلتمسها الوالدان.