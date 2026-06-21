الإكوادور تتعادل مع كوراساو سلبيا في مونديال 2026

فرحة من لاعبي كوراساو بالتعادل مع الإكوادور

تعادل منتخب الإكوادور مع نظيره منتخب كوراساو من دون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وفرض منتخب الإكوادور أفضليته على معظم فترات اللقاء الذي أقيم على ملعب (أروهيد) في ولاية (ميزوري) الأمريكية فجر اليوم الأحد حيث استحوذ على الكرة وصنع عددا من الفرص إلا أنه عجز عن ترجمة تفوقه إلى أهداف في ظل التنظيم الدفاعي المحكم لمنتخب كوراساو وتألق حارس مرماه.

وشهدت المباراة محاولات عدة من جانب الإكوادور لحسم المواجهة لا سيما في الشوط الثاني غير أن دفاع كوراساو نجح في الحفاظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة حصد كل منتخب نقطته الأولى في البطولة بعد خسارة الإكوادور أمام ساحل العاج في الجولة الافتتاحية وتعرض كوراساو لهزيمة أمام ألمانيا.

ومن المقرر أن تختتم منافسات المجموعة الخامسة في 25 يونيو الحالي حيث تلتقي الإكوادور مع ألمانيا فيما تواجه كوراساو منتخب ساحل العاج في مباراتين تقامان بالتوقيت ذاته.