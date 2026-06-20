“دسمان للسكري” يشارك بـ12 بحثا في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للسكري

وفد معهد دسمان للسكري خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للسكري في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن معهد دسمان للسكري التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشاركته بـ12 بحثا علميا في المؤتمر السنوي الـ86 للجمعية الأمريكية للسكري (ADA) الذي عقد أخيرا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مدير عام المعهد الدكتور جاسم العباد في تصريح صحفي اليوم السبت إن المشاركة في المؤتمر الذي أقيم بمدينة (نيو أورلينز) الأمريكية تعكس المكانة البحثية المتقدمة التي يحظى بها المعهد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف العباد أن الجمعية الأمريكية للسكري وجهت دعوة للدكتورة إباء العزيري للتحدث في إحدى الجلسات العلمية المتخصصة حول مرض السكري في منطقة الشرق الأوسط مما يؤكد المكانة العلمية والخبرة المتقدمة للمعهد.

وأوضح أن هذا التمثيل المشرف يعكس جودة الأبحاث التي يجريها مختصو المعهد حول السكري ومضاعفاته مبينا التزام المعهد برسالته في دعم البحث العلمي والابتكار للحد من انتشار المرض وتحسين صحة المجتمع.

وأكد حرص المعهد على تعزيز حضور دولة الكويت بالساحة البحثية العالمية وفتح آفاق للتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية والرائدة لدعم الأهداف الاستراتيجية في مجالات البحث والتدريب والتوعية والرعاية الصحية.