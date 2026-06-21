ألمانيا تفوز على كوت ديفوار 2-1 وتتأهل رسميا إلى الدور الثاني بمونديال 2026

لاعبو المنتخب الألماني يحتفلون بتسجيل هدف

فاز منتخب ألمانيا لكرة القدم اليوم السبت على نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة (2 – 1) ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وعلى استاد (تورونتو) بالعاصمة الكندية حققت ألمانيا انتصارها الثاني على التوالي لتضمن عبورها للدور الـ 32 .

وافتتح منتخب كوت ديفوار التسجيل عن طريق فرانك كيسيه في الدقيقة 30 من متابعة أمام المرمى فشل الحارس مانويل نوير في التعامل معها واستمرت النتيجة بتقدم (الفيله) حتى نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني بحث المنتخب الألماني عن التعادل بينما اكتفى لاعبو كوت ديفوار بالدفاع حتى الدقيقة 68 حيث أدرك دينيز يونداف التعادل للألمان بعد عرضية مثالية من زميله نديم أميري ليعود نفس اللاعب ويسجل هدف الفوز القاتل بالدقيقة 94 مهديا الألمان الفوز وبطاقة العبور للدور التالي.

وبهذه النتيجة رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة فيما بقس منتخب كوت ديفوار عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بينما يحتل منتخب الإكوادور المركز الثالث بدون نقاط ويتذيل كوراساو المركز الرابع والأخير بدون نقاط.