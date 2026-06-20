Boubyan AI Transformation … خارطة طريق متعددة السنوات تقود البنك من الرقمية إلى الذكاء الاصطناعي

عبدالله التويجري معلناً عن التحول المؤسسي في الذكاء الاصطناعي في "بوبيان" من خلال Boubyan AI Transfomation

أعلن بنك بوبيان عن انطلاق مرحلة جديدة في مسيرته المؤسسية ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر شمولاً، مستنداً على الأسس الرقمية المتقدمة التي أرساها خلال رحلته في التحول الرقمي على مدى السنوات الماضية، وإلى كفاءاته الوطنية التي لعبت دوراً محوريا في قيادة مسيرة هذا التحول والابتكار، وترسيخ مكانة البنك كأحد أبرز رواد العمل المصرفي الرقمي في الكويت والمنطقة.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال لقاء خاص شهد حضور القيادات التنفيذية للبنك والرؤساء التنفيذيون وممثلي كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا، إلى جانب شخصيات بارزة من مختلف قطاعات الأعمال في الكويت، حيث استعرض البنك رؤيته للتحول في مجال الذكاء الاصطناعي والمسارات الاستراتيجية التي ستقود المرحلة المقبلة من مسيرته في مختلف مجالات العمل، بما يسهم في تعزيز التكامل بين المبادرات وتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.

ويستند هذا التحول إلى خارطة طريق مؤسسية متعددة السنوات تشمل أكثر من ثلاثين مجالاً ومبادرات متنوعة للذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات البنك، ضمن رؤية موحدة تجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي تحت مظلة استراتيجية واحدة، بما يعزز التكامل بين المبادرات ويرفع كفاءة التنفيذ ويسرع وتيرة الابتكار.

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد في مقدمة الحضور

الابتكار… هوية راسخة نحو تحول مؤسسي

وخلال كلمته في اللقاء، قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عبدالله التويجري “إن الابتكار كان دائماً جزءاً لا يتجزأ من هوية بنك بوبيان، وما نعلنه اليوم لا يقتصر على إطلاق منتج أو خدمة جديدة، بل يمثل برنامجاً مؤسسياً متكاملاً يضم مجموعة من المسارات والمبادرات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، تُشكل معاً ملامح المرحلة المقبلة في مسيرة البنك، وتعكس رؤية طويلة المدى لبناء منظومة مصرفية أكثر ذكاءً ومرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.”

وأضاف أن هذه المرحلة تأتي امتداداً لرحلة البنك في التحول الرقمي وما حققته من نجاحات وإنجازات خلال السنوات الماضية، والتي مهدت للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في تطوير مفهوم الخدمات المصرفية الذكية، والمرتكزة على الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المُمكنات الرئيسية لتطوير نماذج العمل وإعادة تصميم تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى المؤسسة.

وأوضح أن استراتيجية بوبيان في هذا المجال تستند إلى الاستثمار في التقنيات المستقبلية وبناء بنية تحتية رقمية متقدمة، من خلال خارطة طريق متعددة السنوات تشمل أكثر من ثلاثين مجالاً ومبادرات متنوعة، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية تدعم مختلف جوانب العمل المصرفي، وفق رؤية متكاملة لتقديم خدمات بصورة أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد التويجري أن البنك يعمل على بناء جيل جديد من الخدمات المصرفية يقوم على الحوار الذكي والتفاعل الطبيعي مع العملاء، إلى جانب تمكين الكفاءات البشرية وتطوير العمليات المؤسسية وتبني أفضل ممارسات الحوكمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المسارات لا يتمثل في تبني تقنيات بحد ذاتها، بل في تحقيق قيمة حقيقية لتجارب العملاء والموظفين والبنك، من خلال عمليات أكثر كفاءة، وقدرات مؤسسية أكثر جاهزية للمستقبل.

تجربة عملية لـ “مساعد الصوتي”، والتعرف على أسلوب المحادثة الصوتية التفاعلية باللهجة الكويتية

“مساعد” الرقمي… باللهجة الكويتية

وفي إطار هذه الرؤية، تم خلال الاحتفال إطلاق “مساعد الصوتي – AI Voice”، المساعد الرقمي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي والقادر على التفاعل الصوتي باللهجة الكويتية، من خلال خدمة المحادثة الصوتية عبر نظام الرد الصوتي التفاعلي IVR وتطبيق البنك للهواتف الذكية، ليصبح أول منصة مصرفية تفاعلية باللهجة الكويتية على مستوى القطاع المصرفي المحلي، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تطوير جيل جديد من الخدمات المصرفية يقوم على الحوار الذكي والتفاعل الطبيعي مع العملاء.

وأشار التويجري إلى أن “مساعد” المعروف لدى عملاء بوبيان باعتباره جزءاً من تجربتهم المصرفية الرقمية اليومية، يخطو اليوم خطوة جديدة، فـ”مساعد” أصبح يتحدث.. ويتحدث باللهجة الكويتية، وهو ما يمثل أحد أبرز ملامح استراتيجية الذكاء الاصطناعي الجديدة، ويفتح آفاقاً أوسع لتقديم الخدمات المصرفية عبر التفاعل الذكي بالصوت واللغة المحلية.

وأوضح أن هذا التطور يأتي في وقت أصبحت فيه المساعدات الرقمية التفاعلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الخدمات التي تقدمها العديد من المؤسسات، إلا أن “مساعد الصوتي – AI Voice”، يجسد جوهر رؤية البنك للتحول في الذكاء الاصطناعي، من القوائم التقليدية إلى الحوار الطبيعي، ومن الخدمة الرقمية إلى المساعدة الذكية، ومن خدمات تستجيب للعميل إلى خدمات تفهمه بصورة أفضل.

واختتم التويجري قائلاً “إن رحلتنا في الابتكار كانت دائماً تنطلق من رؤية أوسع لمستقبل الخدمات المصرفية، وتقرأ التحولات قبل حدوثها، وستبقى كذلك خلال المرحلة المقبلة. واليوم نضع أولى ثمار هذه الرحلة بين أيدي عملائنا، والقادم سيكون امتداداً لهذه الرؤية.”

عبدالله النصف مستعرضاً مسارات برنامج Boubyan AI Transformation

تنفيذ الرؤية إلى واقع

من جانبه، قال رئيس مجموعة البيانات في البنك عبدالله النصف، أن القطاع المصرفي يشهد تحولاً متسارعاً ، سواء في طريقة تفاعل العملاء أو أساليب عمل الموظفين أو آليات اتخاذ القرار، مؤكداً أن السؤال لم يعد ما إذا كانت هذه التقنيات ستغير مستقبل العمل المصرفي، بل كيف يمكن توظيفها بصورة عملية ومسؤولة تحقق قيمة حقيقية للعملاء والموظفين والمؤسسات.

وأضاف أن برنامج التحول المؤسسي في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أطلقه البنك يمثل إطاراً متكاملاً لتحويل هذه الرؤية إلى واقع عملي، من خلال مبادرات ومسارات تستهدف تطوير تجربة العملاء، وتمكين الكفاءات البشرية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم منظومة المخاطر والامتثال.

وأوضح أن ما شهده الحضور خلال اللقاء من استعراض عملي لـ “مساعد الصوتي – AI Voice” يمثل أحد أهم المحطات التي تعكس هذه الاستراتيجية على مستوى تجربة العملاء، حيث يعتمد هذا النموذج على تقنيات متقدمة لفهم اللغة المحلية وتحليل سياق التفاعل، بما يدعم تطوير تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات، مع العمل على توسيع نطاق استخداماته ضمن مختلف القنوات الرقمية للبنك.

وأكد النصف أن هذا النموذج يمثل أول حل مصرفي تفاعلي باللهجة الكويتية على مستوى القطاع المصرفي المحلي، ضمن توجه نحو تأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة تستند إلى البيانات والتحليلات العميقة وتحويلها إلى رؤى دقيقة ومؤشرات قابلة للتنفيذ، بصورة تضمن أقصى درجات الخصوصية لبيانات العملاء والحفاظ التام على سريتها.

عادل الماجد مع الرؤساء التنفيذيون وممثلي كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا وقطاعات الأعمال في الكويت

تمكين القدرات البشرية

واستكمل النصف أن تنفيذ هذه الرؤية لا يقتصر على تطوير تجربة العملاء، بل تمتد إلى بناء بيئة عمل أكثر قدرة على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة، من خلال تطوير حلول تعتمد على المعرفة المؤسسية وأدوات رفع الإنتاجية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات والعمليات الداخلية، إيماناً بأن الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي تحول تقني.

وأشار إلى أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير معارف ومهارات موظفيه في هذه المجالات والتقنيات الرقمية الحديثة، بما يعزز جاهزية مختلف الإدارات للاستفادة من هذه الحلول بصورة فعالة ومسؤولة، ويسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء ودعم الابتكار داخل بيئة العمل.

واختتم النصف مؤكداً أن معيار نجاح هذه الرحلة لن يكون بعدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يطلقها البنك، بل بحجم القيمة التي تحققها، سواء من خلال تقديم تجارب أفضل للعملاء، أو أدوات أكثر ذكاءً للموظفين، أو عمليات أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم استدامة النمو ويعزز مكانة بوبيان في قيادة مستقبل الخدمات المصرفية الذكية.

انطلاقا من رؤيته المستقبلية، أسس البنك لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي عبدالله التويجري لحوكمة وتحول الذكاء الاصطناعي، تتولى تحديد الأولويات والإشراف على تنفيذ المبادرات ومتابعة تطبيقها، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الخصوصية وأمن المعلومات والمتطلبات الرقابية والإشراف البشري، فضلاً عن التعاون مع نخبة من الشركاء التقنيين العالميين لتعزيز الجاهزية المستقبلية وتسريع وتيرة الابتكار.

شهد اللقاء استعراضاً عملياً لتجربة “مساعد الصوتي”، حيث اطلع الحضور على أسلوب المحادثة الصوتية التفاعلية باللهجة الكويتية وآليات التفاعل الذكي مع العملاء القائمة على فهم سياق الحوار وتقديم استجابات أكثر قرباً من أسلوب التواصل الإنساني، وذلك قبل استعراض المرتكزات الرئيسية والمسارات التي تقوم عليها رحلة التحول المؤسسي في هذا المجال.

بدأت رحلة “بوبيان” مع الذكاء الاصطناعي في عام 2018، بإطلاق “مساعد” كأول مساعد رقمي ذكي في تطبيق مصرفي كويتي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الحين، أصبح “مساعد” منصة تفاعلية متكاملة تقدم حلولاً ذكية وفورية.