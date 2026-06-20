البرازيل تكتسح هايتي بثلاثية نظيفة في مونديال 2026

لاعب البرازيل يحتفل بأحد الأهداف

حقق منتخب البرازيل فوزا مستحقا على نظيره منتخب هايتي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وفرض المنتخب البرازيلي أفضليته على مجريات اللعب منذ صافرة البداية للمباراة التي أقيمت على ملعب (لينكولن فاينانشال) في ولاية (بنسلفانيا) الأمريكية فجر اليوم السبت مستندا إلى استحواذه على الكرة وتحركاته الهجومية المتواصلة حتى تمكن ماتيوس كونيا من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ23.

وواصل المنتخب البرازيلي ضغطه على مرمى هايتي ليعود كونيا مجددا ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الـ36.

وعزز فينيسيوس جونيور تقدم منتخب بلاده بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لينتهي الشوط الأول بتقدم البرازيل بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني حافظ المنتخب البرازيلي على تقدمه في حين حاول منتخب هايتي تقليص الفارق من دون نجاح لتنتهي المباراة بفوز “راقصي السامبا” وحصدهم ثلاث نقاط مهمة في سباق التأهل إلى الدور المقبل.

وبهذا الفوز رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط معززا حظوظه في التأهل إلى الدور التالي فيما بقي منتخب هايتي من دون نقاط بعد جولتين من المنافسات.