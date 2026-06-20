المنتخب المغربي يتغلب على نظيره الأسكتلندي 1-0 ويعزز حظوظه في التأهل للدور الثاني بمونديال 2026

اللاعب إسماعيل صيباري صاحب هدف الفوز للمنتخب المغربي

حقق منتخب المغرب فوزا ثمينا على نظيره الأسكتلندي بهدف دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل إسماعيل صيباري الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب (جيليت) في مدينة (فوكسبورو) بولاية (ماساتشوستس) الأمريكية فجر اليوم السبت بعد هجمة سريعة أنهاها بتسديدة في الشباك مستفيدا من تمريرة زميله إبراهيم دياز.

وفرض المنتخب المغربي أفضليته على معظم فترات اللقاء ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية رغم محاولات أسكتلندا للعودة في النتيجة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب “أسود الأطلس” رصيده إلى أربع نقاط ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي في حين تجمد رصيد أسكتلندا عند ثلاث نقاط.