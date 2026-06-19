المنتخب الأمريكي يتأهل لدور 32 بكأس العالم بفوزه 2-صفر على أستراليا

من المباراة

تأهلت الولايات المتحدة إلى دور 32 في كأس العالم لكرة القدم بفضل أداء مهيمن امام أستراليا اليوم الجمعة، إذ قاد هدف مبكر بنيران صديقة إضافة لهدف آخر بضربة رأس سهلة من اليكس فريمان، البلد المضيف المشارك لفوز مريح بنتيجة 2-صفر.

وكما حدث في فوزها 4-1 على باراجواي، دفعت الولايات المتحدة منافستها لتسجيل هدف عكسي لتفتتح التسجيل، وكان كاميرون بورجيس هو المدافع الذي وقع في هذا الموقف المؤسف.

وسجل فريمان هدفا بضربة رأس قبل نهاية الشوط الاول مباشرة، وتم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، لكن تم احتسابه بعد مراجعة حكم الفيديو، مما دفع اللاعبيين البدلاء بالولايات المتحدة إلى التدفق إلى الملعب للاحتفال.

واستبعد مدرب استراليا توني بوبوفيتش الثنائي التهديفي المتمثل في نيستوري إيرانكوندا وكونور ميتكالف، من تشكيلة استراليا التي فازت 2-صفر على تركيا، واشركهما في الشوط الثاني في محاولة لتغيير مسار المباراة.

لكن استراليا نادرا ما بدت قادرة على العودة إلى المباراة في الشوط الثاني الذي اصبح متوترا بشكل متزايد وافتقر إلى جودة الأداء.

ورفعت الولايات المتحدة رصيدها إلى ست نقاط وتأهلت إلى دور 32 قبل مباراتها الاخيرة ضد تركيا يوم الخميس المقبل في لوس انجليس. وستتصدر المجموعة الرابعة إذا لم تهزم تركيا منافستها باراجواي في وقت لاحق من اليوم.

وتبقى استراليا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، وستواجه باراجواي في سان فرانسيسكو.

أمريكا تبلغ دور 32 قبل جولة من النهاية

بدأت الولايات المتحدة المباراة في ظل حالة من التوتر طفيف امام مدرجات مكتظة، لكن سرعان ما استقر ادائها، حيث كان ويستون ماكيني مؤثرا بشكل خاص، وتقدمت بهدف مستحق في الدقيقة 11.

وانطلق فولارين بالوجون من الجانب الايسر ومرر الكرة إلى ريكاردو بيبي، الذي حل محل كريستيان بوليسيك المصاب، فقام بورجيس، الذي كان يغطي اللعبة، بتوجيه الكرة إلى شباكه.

وعانت استراليا في الخروج من نصف ملعبها مع استمرار سيطرة الولايات المتحدة، وجاءت أفضل فرصة لاستراليا في الشوط الاول قبل استراحة الترطيب مباشرة، عندما أبعد فريمان تمريرة عرضية خطيرة من ماثيو ليكي.

وأخيرا سجلت الولايات المتحدة الهدف الثاني الذي كان مستحقا بفضل هيمنتها في الدقيقة 43. فقد تم تنفيذ ركلة حرة صوب سيرجينيو ديست على حافة منطقة الجزاء، ليتم التصدي لتسديدته، لكن الكرة ارتفعت في الهواء بينما كان الحارس باتريك بيتش مستلقيا على الارض، مما أتاح لفريمان تسجيل هدف سهل للغاية بضربة رأس.

وكان الشوط الثاني خاليا من الاحداث، حيث اكتفت الولايات المتحدة بحماية تقدمها والحفاظ على طاقتها، على الرغم من أن الاسترالي هاري سوتار أضاع فرصة ذهبية قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى نهاية مثيرة.