“الداخلية” تدعو قائدي المركبات إلى الالتزام بشروط الجر على الطرق

وزارة الداخلية

دعت وزارة الداخلية اليوم الجمعة قائدي المركبات إلى الالتزام بكافة الشروط والقواعد الخاصة بالمركبات المعدة لجر الأشياء والمقطورات.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن من أبرز الاشتراطات التأكد من صلاحية الإضاءة والالتزام بالحد الأقصى للسرعة المحدد بـ80 كيلومترا في الساعة مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

وأضافت أن الاشتراطات تشمل أيضا توفير أدوات السلامة اللازمة و”الشريط العاكس” مشيرة إلى أنه يمنع جر أكثر من قطعة بحرية واحدة خلف المركبة.

وأوضحت أن مخالفة جر أكثر من قطعة بحرية واحدة هي حجز المركبة والمقطورة (القطعة البحرية) لمدة 60 يوما وذلك وفقا للمادة (207) من اللائحة التنفيذية.