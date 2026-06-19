الدولي المغربي حكيمي لاعب سان جيرمان يواجه محاكمة بتهمة الاغتصاب

أشرف حكيمي

قال أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي من المقرر أن يشارك مع منتخب المغرب أمام اسكتلندا في وقت لاحق اليوم الجمعة ضمن كأس العالم لكرة القدم، إنه سيواجه محاكمة بتهمة الاغتصاب، مرحبا بفرصة عرض وجهة نظره.

وكان حكيمي، الذي شارك مع المنتخب المغربي في مباراته الافتتاحية بكأس العالم أمام البرازيل يوم الأحد الماضي، قد استأنف قرار إحالة قضيته إلى محكمة جنائية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن محكمة الاستئناف في فرساي رفضت الاستئناف، ما يمهد الطريق لمحاكمته أمام محكمة جنائية في وقت لاحق.

وكتب الدولي المغربي في منشور عبر منصة إكس “اليوم تروى قصة ليست قصتي، على حساب عائلتي وحياتي، وقبل كل شيء الحقيقة. أحيانا أشعر أنني أصبحت هدفا سهلا”.

وأضاف “كنت أنتظر هذه المحاكمة منذ اليوم الأول، وأنا الآن أتطلع إليها. أخيرا سأتمكن من التعبير عما لدي”.

ولم يتضح بعد موعد بدء المحاكمة، كما لم ترد محكمة الاستئناف في فرساي أو فريق الدفاع عن حكيمي على طلبات التعليق.

وكان مكتب المدعي العام في نانتير قد فتح تحقيقا في القضية عام 2023، عقب اتهامه بالاغتصاب.