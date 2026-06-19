الاحتلال يعلن مقتل أربعة من جنوده في جنوب لبنان

دمار في جنوب لبنان

أعلن الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة أن أربعة من جنوده بينهم قائد كتيبة قتلوا في اشتباكات اندلعت في جنوب لبنان.

وقالت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي أن القتلى سقطوا بعدما أصاب “هدف” دبابة تابعة لقوات (الكتيبة 52) العاملة تحت قيادة (لواء غفعاتي) في جنوب لبنان.

وأشارت إلى أنه لا يمكن الجزم بشكل قاطع بأن إصابة الدبابة كان نتيجة استهداف بطائرة مسيرة مفخخة لافتة إلى أن الواقعة قيد التحقيق.

وعلى صعيد متصل ذكرت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن خمسة جنود أصيبوا في حادثة منفصلة وأن منهم إثنان في حال الخطر جراء استهداف طائرة مسيرة مفخخة قوة تابعة للواء الكوماندوز بجنوب لبنان فجر اليوم. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل 18 شخصا وإصابة 33 آخرين في حصيلة أولية لغارات كثيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

ورغم الإعلان عن التفاهم الأمريكي-الإيراني وما تضمنه من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان غير ان الاعمال العدائية للاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة في الجنوب اللبناني.