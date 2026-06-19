كأس العالم 2026: سويسرا تفوز على البوسنة والهرسك 4-1

لاعبو المنتخب السويسري يحتفلون بتسجيل هدف

فاز منتخب سويسرا لكرة القدم اليوم الخميس على نظيره منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة (4-1) ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية والتي تضم قطر وكندا في بطولة نهائيات كأس العالم 2026 والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهد شوط المباراة الأول شحا بالهجمات إذ انتهج الفريقان الحذر طيلة فترات الشوط لينتهي سلبي النتيجة وفي الشوط الثاني دخلت سويسرا برغبة أكبر للتسجيل وبعد عدة محاولات نجح مانزامبي بالتسجيل بالدقيقة 74 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مهديا فريقه تقدم ثمين.

وعزز السويسري فارغاس تقدم فريقه بهدف ثان بالدقيقة 84 من تسديدة زاحفة قريبة من مرمى الحارس البوسني فاسيلي ليعود مانزامبي ويسجل الهدف الثالث بالدقيقة 90 فيما سجل ماهيتش هدفا شرفيا للبوسنة من تسديدة صاروخية بالدقيقة 93+.

وعادت سويسرا بهدف رابع عبر قائدها تشاكا بالدقيقة 97+ من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح لتحقق سويسرا اولى انتصاراتها بالبطولة رافعه رصيدها إلى اربع نقاط بالمركز الأول فيما بقي رصيد البوسنة والهرسك نقطة واحدة.

وتلعب مباراة المجموعة الثانية فجر غد الجمعة بمواجهة تجمع كندا مع قطر.