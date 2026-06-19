التشيك تتعادل مع جنوب إفريقيا 1-1 ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم

لاعبو منتخب التشيك يحتفلون بتسجيل هدف

تعادل منتخب التشيك اليوم الخميس مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة (1-1) ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 (كندا – امريكا – المكسيك).

وعلى استاد (مرسيدس بنز) تقدمت التشيك اولا عن طريق اللاعب مياكال ساديليك بالدقيقة ال6 بهدف مبكر منح أفضلية للتشيك في المباراة.

وفي الشوط الثاني تمكنت جنوب افريقيا من العوده في المباراة وتسجيل هدف التعادل بالدقيقة ال83 عن طريق اللاعب تيبوهو موكوينا من ركلة جزاء.

وحل التشيك في المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحد وجنوب أفريقا بالمركز الرابع بنقطة واحدة ويتصدر المكسيك المجموعة بثلاث نقاط يليه قريق كوريا الجنوبية ثانيا بثلاث نقاط.