بنك إنكلترا يبقي على معدلات الفائدة الرئيسية عند 3,75%

بنك إنكلترا

أبقى بنك إنكلترا معدّلات الفائدة الرئيسية على حالها الخميس للمرّة الرابعة على التوالي عند مستوى 3,75 في المئة، بالرغم من نسبة التضخّم العالية في البلد، وذلك في أعقاب احتواء التصعيد في الشرق الأوسط.

وهو حذا بذلك حذو الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي اتّخذ القرار عينه بالأمس، بعد الإعلان الأحد عن مذكّرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى تراجع أسعار النفط.

وقال حاكم بنك إنكلترا أندرو بيلي “تراجعت أسعار النفط في الأيام الأخيرة، ما يشكّل مؤشّرا إيجابيا، لكنها ما زالت أعلى من مستوياتها ما قبل الحرب”.

وأضاف “مهما كانت النتيجة، فإن أسعار الطاقة التي كانت أعلى خلال الأشهر الأربعة الأخيرة تؤشّر إلى وجود ضغوطات تضخمية”.