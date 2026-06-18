“زين” تحتفي بنجاح الموسم الأول من The Padel League

وليد الخشتي يُكرّم الفائزين بإحدى فئات البطولة

أعلنت زين الكويت عن الاختتام الناجح للموسم الأول من سلسة The Padel League (TPL)، إحدى أكبر وأبرز بطولات البادل الخاصة في الخليج، والتي نظّمتها شركة Tour Events، حيث شاركت زين كراعٍٍ وشريك نجاح رئيسي في السلسلة التي امتدت على مدار 9 أشهر بمشاركة مميزة من اللاعبين من الكويت والخليج والمنطقة.

خلال الحفل الختامي للبطولة التاسعة والأخيرة ضمن السلسلة، كرّمت زين الفائزين بحضور وليد الخشتي، الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية، وعبدالرحمن المسبحي، مدير عام Tour Events الجهة المُنظّمة للبطولة.

واستقطبت السلسلة 580 مشاركاً ومشاركة من مختلف المستويات والفئات، بما في ذلك منافسات الرجال، والسيدات، وفئة ما فوق 40 عاماً، وفئة ما دون 16 عاماً، حيث ضم الدوري تسع بطولات استمرت على مدى تسعة أشهر، تم توزيعها على أربعة مستويات، ليُقدّم منصّة رياضية مُنظّمة وتنافسية عكست النمو السريع لرياضة البادل في الكويت والخليج، والطلب المتزايد على التجارب الرياضية الاحترافية.

عبدالرحمن المسبحي يُكرّم الخشتي على دعم زين للبطولة

طوال فترة تنظيمه، قدّم The Padel League سلسلة بطولات بادل خاصة ومستقلة بالكامل، تم تصميمها وفق نموذج يركز على النزاهة التنافسية، من خلال نظام قائم على المستويات يتيح للاعبين المنافسة ضمن أطر منظمة، مع تعزيز الاستمرارية، والتصنيف، والتطور على امتداد الموسم، وقد ساهم هذا النموذج في رفع مستوى المنافسة وترسيخ مكانة TPL كواحدة من أكبر منصّات البادل في الكويت والخليج.

ويأتي دعم زين للبطولة في إطار التزام الشركة المتواصل بدعم المشهد الرياضي المحلّي في الكويت، وتمكين المنصّات الرياضية التي تُعزّز التفاعل المجتمعي، وتُشجّع أنماط الحياة الصحية والنشطة، وتوفّر الفُرص للرياضيين من مُختلف الفئات العمرية ومستويات المهارة، كما تواصل الشركة دعمها للفعاليات الرياضية الكبرى والرياضات الناشئة، لا سيما مع تحوّل البادل إلى واحدة من أسرع الرياضات نمواً وأكثرها شعبيةً بين الشباب في الكويت.

وتعكس هذه الشراكة إيمان زين بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير منصّات رياضية مُستدامة تخلق قيمة طويلة الأمد للرياضيين والجماهير والمُنظّمين والمجتمع بشكلٍ أوسع، حيث تواصل الشركة دعم المبادرات التي تُعزّز التنافس الصحّي، وتفاعل الشباب، والتنمية المجتمعية، بما يُسهم في نمو المنظومة الرياضية في الكويت.