وزير التنمية والاستدامة تبحث فرص تطوير العمل المشترك مع سفيرة أستراليا لدى دولة الكويت

وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د. ريم الفليج مع سفيرة أستراليا ميليسا كيلي

بحثت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج مع سفيرة أستراليا لدى دولة الكويت ميليسا كيلي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات البيئة والتنمية وفرص تطوير العمل المشترك بما يدعم الجهود البيئية ويواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.

وقالت الوزيرة الدكتورة الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إنه تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من القضايا البيئية ذات الاهتمام واستعراض مبادرات ومشاريع تعنى بحماية البيئة وتعزيز جودة الحياة إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا الشأن.

وأشادت بمستوى العلاقات التي تربط دولة الكويت وأستراليا مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق وتطوير مجالات التعاون بما يخدم الأهداف البيئية والتنموية ويدعم مسيرة العمل البيئي في الدولة.