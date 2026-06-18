نزاهة: الكويت تتقدم خمس مراتب في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2026

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الخميس تقدم دولة الكويت بخمس مراتب في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (اي ام دي) لتحل في المركز ال31 من أصل 70 دولة مقارنة بعام 2025 حين كانت في المركز ال36 من أصل 69 دولة.

وذكرت (نزاهة) في بيان صحفي أن دولة الكويت سجلت إرتفاعا في الدرجة العامة للمؤشر حيث ارتفعت من (69ر68/100) في عام 2025 إلى (13ر70/100) في عام 2026 بما يعكس تحسنا في أدائها التنافسي على المستوى الدولي.

وأوضحت أن هذا التحسن يعكس الأداء الإيجابي الذي حققته دولة الكويت في مختلف محاور المؤشر لا سيما في الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال مما أسهم في تعزيز موقعها التنافسي على المستوى الدولي.

يذكر أن مؤشر التنافسية العالمية يعد من أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس قدرة الاقتصادات على توفير بيئة داعمة للأعمال والاستثمار وتحقيق النمو المستدام فضلا عن أنه أحد المصادر الفرعية لقياس مؤشر مدركات الفساد.