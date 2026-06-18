الأرصاد الجوية: طقس حار ورطب نهارا ومائل للحرارة ورطب ليلا نهاية الاسبوع

مدينة الكويت

توقعت ادارة الأرصاد الجوية اليوم الخميس تأثر البلاد بطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية نهارا ومائل للحرارة ورطب نسبيا ليلا في عطلة نهاية الاسبوع.

وقال مدير الادارة بالندب عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبه نسبيا مصحوبة برياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف أن الطقس نهار اليوم شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 4 أقدام.

وأوضح أن الطقس ليلا مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.

ولفت القراوي إلى أن الطقس نهار الجمعة حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 4 أقدام.

وذكر أن الطقس ليلا مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية أما حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.

وحول الطقس السبت نهارا قال القراوي إنه حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة مبينا أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.

وأضاف أن الطقس السبت ليلا مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 أقدام.