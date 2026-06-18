سنونو يطلق النادي الملكي.. برنامج ولاء شخصي يكافئك على كل طلب بمزايا حقيقية ومتميزة

سنونو يطلق النادي الملكي

أطلقت سنونو النادي الملكي، أول برنامج ولاء متكامل من سوبر آب في الكويت، صُمم على أساس طريقة عيش وطلب أعضائه.

يكسب الأعضاء عملة واحدة عن كل دينار كويتي يصرفونه، مع إمكانية كسب عملات إضافية عبر إكمال مهام بسيطة مثل الطلب في أيام معينة أو تجربة خدمة جديدة لأول مرة. وكلما تراكمت العملات، يتقدم العضو بين خمس فئات هي Ruby وBronze وSilver وGold وPlatinum، حيث يتحول الولاء إلى رفاهية ووصول حصري لأفضل ما يقدمه سنونو، بما يشمل التوصيل المجاني وخصومات على خدمات السيارات وإقامات فندقية وعروض مطاعم ومزايا صحية وهدية عيد ميلاد.

قال بدر العجيل، الرئيس التنفيذي لسنونو – الكويت: “النادي الملكي طريقتنا لتقدير الأشخاص الذين جعلوا سنونو جزءاً من حياتهم اليومية. الولاء يستحق قيمة حقيقية في المقابل، وهذا ما يقدمه هذا البرنامج.”

التقدم بين الفئات تراكمي. استخدام العملات في المكافآت لا يؤثر على مستوى العضو.

تأسست سنونو عام 2019، ونمت لتصبح إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. يأتي النادي الملكي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز ولاء العملاء عبر منصتها متعددة الخدمات، بدعم من شركة جاهز الدولية.

التسجيل في النادي الملكي مجاني. سجّل الآن من تطبيق سنونو.