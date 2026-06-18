مونديال 2026: بداية جيدة لكولومبيا بفوزها على أوزبكستان 3-1

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حقق منتخب كولومبيا فوزا على نظيره الأوزبكي (3-1) فجر اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الحادية عشرة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك في مباراة سجل فيها الأوزبكيون أول هدف في تاريخهم بنهائيات كأس العالم.

وأقيمت المباراة على ملعب (إستاديو أزتيكا) في مدينة (مكسيكو سيتي) عاصمة المكسيك، وافتتح لاعب كولومبيا دانيال مونيوز التسجيل في الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني تمكن منتخب أوزبكستان من إدراك التعادل في الدقيقة 59 عن طريق لاعبه أبوسبيك فايزولايف ليسجل أول هدف في تاريخ بلاده بنهائيات كأس العالم.

وجاء الرد الكولومبي سريعا حين سجل لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الـ65 قبل أن يختم خامينتون كامباز أهداف كولومبيا بالهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز يتصدر منتخب كولومبيا المجموعة الحادية عشرة برصيد ثلاث نقاط فيما يحتل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منهما إثر تعادلهما أمس الأربعاء بهدف لمثله بينما يقبع منتخب أوزبكستان في أسفل المجموعة دون رصيد.