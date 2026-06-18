غانا تخطف فوزا قاتلا من بنما بهدف في مستهل مشوارها في كأس العالم

من المباراة

حقق منتخب غانا فوزا ثمينا على نظيره منتخب بنما بنتيجة (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب (بي إم أو) في مدينة تورونتو الكندية ضمن منافسات المجموعة الـ12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وجاءت المباراة متكافئة في معظم فتراتها حيث تبادل المنتخبان المحاولات الهجومية دونما أن ينجح أي منهما في هز الشباك طوال الوقت الأصلي في ظل تألق الدفاعات وحارسي المرمى.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي خطف لاعب الوسط الغاني كاليب يرينكي هدف الفوز في الدقيقة الـ95 بعدما تابع تمريرة عرضية متقنة من البديل براندون توماس-أسانتي وأسكنها الشباك.

وبهذا الانتصار حصد المنتخب الغاني أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليعزز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي فيما بقي رصيد بنما خاليا من النقاط.