الأرصاد الجوية: ترسب الغبار تدريجيا وتحسن الرؤية الأفقية بداية من الساعات الأولى لليل

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن تقل سرعة الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار خلال الساعات القليلة المقبلة وأن يترسب الغبار تدريجيا وتتحسن معه الرؤية الافقية مع بداية الساعات الاولى من الليل.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تأثرت منذ صباح أمس الثلاثاء بامتداد منخفض جوي سطحي صاحبه كتلة هوائية حارة مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة كانت قوية أحيانا خصوصا اليوم.

وأوضح العلي أن سرعة الرياح تخطت الـ60 كيلو مترا في الساعة وكانت مثيرة للرمال والأتربة وانخفضت بسببها الرؤية الافقية الى ألف متر على بعض المناطق المكشوفة.

وأضاف أن الطقس سيبدأ بالتحسن ليلا متوقعا أن يكون الطقس غدا الخميس حارا نهارا ومائلا للحرارة ليلا مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 10 و30 كيلو مترا في الساعة.