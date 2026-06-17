جمارك الشحن الجوي تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة إلى البلاد قادمة من دولة أوروبية

المضبوطات

أعلنت الإدارة العامة للجمارك إحباط جمارك الشحن الجوي محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية من خلال المتابعة الدقيقة وأعمال التفتيش الجمركي التي أسفرت عن ضبط ثلاث شحنات واردة تحمل أوصافا تجارية مضللة على أنها زيوت للشعر وقطع غيار.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه خلال إجراءات الفحص والتفتيش اشتبه مفتشو الجمارك بمحتويات الشحنات وبإجراء المعاينة والتدقيق تبين أنها تحتوي على سائل يشتبه أنه مادة (الكيميكال) المخدرة بوزن إجمالي يقارب خمسة كيلوغرامات كانت مخبأة بطريقة تهدف إلى تضليل الجهات الرقابية ومحاولة إدخالها إلى البلاد.

وذكرت أن هذه الضبطية تأتي نتيجة يقظة مفتشي الجمارك وخبرتهم وجهودهم المستمرة في كشف أساليب التهريب المستحدثة بما يعزز من كفاءة المنظومة الرقابية في المنافذ الجمركية.

وبينت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الشحنات المضبوطة وإعداد محضر الضبط تمهيدا لإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتبعة.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في تشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية والتصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.