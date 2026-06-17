بـ”هاتريك مذهل”.. ميسي يقود الأرجنتين لفوز عريض على الجزائر في مستهل مشوار المونديال

ميسي محتفلاً بالتسجيل أمام الجزائر

بدأ منتخب الأرجنتين مشواره في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 بفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي احتضنها ملعب أروهيد في كانساس سيتي الأمريكية اليوم الأربعاء ليضع بطل العالم مبكرا نفسه في صدارة حسابات المجموعة ويعقد مهمة “الخضر” في سباق التأهل قبل الجولتين المتبقيتين .

وأحرز أهداف الأرجنتين الثلاثة النجم ليونيل ميسي في الدقائق 17 و 60 و 76 من عمر المباراة التي شهد أيضا شوطها الأول احراز ميسي هدفا في الدقيقة 8 لكن ألغي بداعي التسلل كما أحرز منتخب الجزائر هدفا من ابراهيم مازا في الدقيقة 13 لكن ألغي للتسلل أيضا لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة أصبح ليونيل ميسي (38 عاما) أول لاعب يسجل هاتريك (3 أهداف) في مباراة واحدة بمونديال 2026 إذ لم يسبقه أي لاعب آخر في ذلك الإنجاز.

أما الإنجاز الأكبر فهو أن ميسي بات يعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم رافعا رصيده إلى 16 هدفا في الحدث العالمي إذ بات يعادل الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه البالغ 16 هدفا قبل أن يستبدله المدرب ليونيل سكالوني.

وتفوق ليونيل ميسي حاليا على البرازيلي رونالدو نازاريو والفرنسيان جوستين فونتين وكيليان إمبابيه وأصبح على بعد هدف واحد ليفض الشراكة مع كلوزه في الصدارة.

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم 2026 مع المكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.