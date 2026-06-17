المنتخب الأردني يخسر أمام النمسا بثلاثية في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026

المنتخب الأردني

خسر المنتخب الأردني لكرة القدم أمام نظيره النمساوي بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب النمساوي عبر رومانو شميد في الدقيقة 20 قبل أن يدرك علي علوان التعادل للأردن مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 76 سجل يزن أبو العرب هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح النمسا التقدم مجددا قبل أن يضيف ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة استهل المنتخب النمساوي مشواره في البطولة بحصد أول ثلاث نقاط فيما بقي رصيد المنتخب الأردني خاليا من النقاط بانتظار مواجهاته المقبلة في دور المجموعات.

وتعد هذه المشاركة الأولى في تاريخ المنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم بعدما نجح في التأهل إلى نسخة 2026 إثر مسيرة مميزة في التصفيات الآسيوية ليصبح أحد ممثلي الكرة العربية والآسيوية في البطولة العالمية المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.