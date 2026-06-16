منتخب فرنسا يستهل مشواره في كأس العالم بالفوز على منتخب السنغال 3-1

قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي يحتفل بهدفه بمرمى السنغال

استهل منتخب فرنسا لكرة القدم اليوم الثلاثاء مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بالفوز على نظيره السنغالي (3/1) ضمن مواجهات المجموعة التاسعة والتي تضم منتخبي العراق والنرويج بالمسابقة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وعلى استاد (ون ميتلايف) في نيوجيرسي لم يتمكن المنتخب الفرنسي من هز شباك منافسه السنغالي خلال أوقات الشوط الاول والذي شهد شحا بالمحاولات من المنتخبين لينتهي بسلبية النتيجة.

وشهد الشوط الثاني تحسنا طفيفا بمستوى (الديك الفرنسي) لكن دون تهديد حقيقي يذكر حتى الدقيقة 66 والتي أعلن بها كابتن فرنسا كيليان مبابي تقدم فريقه بعد تمريرة ذكية من زميله اوليسي كسر بها مبابي دفاعات السنغال ليسددها خادعة بالشباك السنغالية معلنا تقدم فريقه.

وقبل نهاية اللقاء سجل برادلي باركولا هدف فرنسا الثاني بالدقيقة 82 بعدما انفرد بالحارس السنغالي ليضعها بمنتصف الشباك وعادت السنغال بهدف تقليص الفارق عبر مباي بالدقيقة 95+ لكن الرد الفرنسي جاء بعدها بدقيقة واحدة فقط عبر مبابي من تسديدة قوية لتحقق فرنسا أولى انتصاراتها في نهائيات كأس العالم.