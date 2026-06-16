جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية

وزارة الصحة

حصل جهاز المسؤولية الطبية في دولة الكويت على المركز الأول عربيا في محور القيادة والحوكمة والتحسين المستمر في الدورة السابعة من مبادرة التميز الصحي العربية التي ينظمها الاتحاد العربي للمستشفيات بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية المتخصصة في التميز المؤسسي والرعاية الصحية.

وقال وكيل وزارة الصحة الرئيس المؤسس والرئيس السابق لجهاز المسؤولية الطبية الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح في بيان اليوم الثلاثاء إن هذا الإنجاز جاء بعد عملية تقييم شاملة استندت إلى معايير إقليمية ودولية دقيقة لقياس كفاءة القيادة المؤسسية ومستوى الحوكمة واستدامة التحسين والتطوير.

وأضاف الشيخ الدكتور سلمان الصباح أن الجهاز حقق أعلى درجة بين المؤسسات المتأهلة في هذا المحور بنسبة 95 في المئة لينال التصنيف البلاتيني ويؤكد مكانته كنموذج مؤسسي رائد على مستوى المنطقة العربية.

وأوضح أن الاتحاد العربي للمستشفيات أشاد بالإنجاز الذي حققه الجهاز وبالرئيس المؤسس والسابق له إذ أثبت الجهاز استحقاقه لهذا التقدير بعد مراجعة دقيقة ومحايدة وفق أعلى معايير التقييم المؤسسي.

وبين أن الدورة السابعة من المبادرة شهدت 323 طلبا بمشاركة 10 دول إذ حصلت 45 مؤسسة فقط على الاعتراف والتكريم ضمن محاور التقييم المختلفة الأمر الذي يعكس حجم المنافسة ومستوى المعايير المعتمدة في عملية التقييم.

وأكد أن هذا الإنجاز يبرز المكانة التي حصدتها المؤسسات الصحية الكويتية في مجالات الحوكمة والتميز المؤسسي ويعكس نجاحها في بناء نماذج عمل حديثة قائمة على الكفاءة والشفافية والاستدامة بما ينسجم مع توجهات الدولة في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ولفت إلى أن هذا الانجاز يمثل تتويجا لمسيرة مؤسسية متواصلة بنيت على أسس الحوكمة والشفافية والتطوير المستدام ويعكس نضج التجربة الكويتية في بناء مؤسسات صحية متخصصة تعمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة إقليميا ودوليا.

ووجه شكره وتقديره إلى جميع العاملين في الجهاز من قيادات وكوادر فنية وإدارية وقانونية مشيرا إلى إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود جماعية مخلصة أسهم فيها الجميع بروح الفريق الواحد وأن ما تحقق اليوم هو نتيجة طبيعية لثقافة مؤسسية راسخة تؤمن بالتميز والتحسين المستمر وتسعى دائما إلى الارتقاء بالأداء وتحقيق أفضل النتائج.

يذكر أن جهاز المسؤولية الطبية جهة حكومية مستقلة أنشئ بموجب القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية ويعنى بالنظر الفني المتخصص في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية من خلال منظومة عمل تقوم على لجان وإجراءات تقييم موضوعية بما يضمن تحقيق العدالة المهنية والتوازن بين حماية حقوق المرضى وصون حقوق الممارسين الصحيين.