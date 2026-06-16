الرئيس المصري يجدد أمام قمة مجموعة السبع إدانة الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء رفض بلاده وإدانتها للاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربية وكذلك تضامنها الكامل مع الدول الخليجية ومساندتها للحفاظ على أمنها واستقرارها مشددا على أن أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة بعنوان “الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط” ضمن أعمال قمة مجموعة السبع (جي.7) بمدينة (إيفيان) الفرنسية.

ونقل البيان عن السيسي مطالبته بضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية وفقا للقانون الدولي ورفض أي محاولات لعرقلة الملاحة أو تغيير الوضع القانوني لتلك الممرات.

وقال السيسي إنه لا بديل عن تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين لضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط ووضع حد للأزمات الجيوسياسية في المنطقة.

وجدد التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تمثل أساسا لتحقيق السلام الدائم في المنطقة داعيا إلى تسريع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.

وأبدى استعداد مصر لمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول مستدامة للأزمات القائمة معربا عن أمله في أن يمثل التوصل إلى هذه الاتفاقات بداية مرحلة جديدة لتسوية النزاعات وخفض التوترات في المنطقة.

واعتبر أن الانشغال بالأزمة مع إيران تزامن مع توسيع نطاق ما يعرف بـ”الخط الأصفر” في قطاع غزة ليشمل نحو 70 بالمئة من مساحة القطاع وهو ما يترك فعليا 30 بالمئة فقط للفلسطينيين داعيا إلى إيقاف هذا النهج فورا وعدم السماح بضم الضفة الغربية.

ولفت إلى أهمية احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وإنهاء الاحتلال والالتزام بقواعد القانون الدولي والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.

ودعا إلى التوافق على ترتيبات إقليمية للأمن الجماعي تراعي مصالح جميع الأطراف والالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بإدارة الموارد العابرة للحدود ولا سيما الأمن المائي وأمن الطاقة وأمن الممرات الملاحية.

وأشار إلى أهمية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتنفيذ الشامل وغير الانتقائي لمنظومة منع الانتشار النووي حفاظا على السلم والاستقرار الإقليميين.

وبحسب البيان تناولت الجلسة ملف البرنامج النووي الإيراني إذ أكد المشاركون ضرورة عدم حصول إيران على السلاح النووي إلى جانب التشديد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وعبور الممرات المائية الدولية.

وبحث المشاركون تطورات الأوضاع في لبنان إذ انتقد عدد من القادة المشاركين السياسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة ولا سيما تجاه لبنان والفلسطينيين مؤكدين ضرورة وقف الاستهداف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية والانسحاب منها وتمكين الحكومة اللبنانية من بسط سلطتها إضافة إلى بحث إمكانية نشر قوة دولية لحفظ السلام في لبنان.

وشدد عدد من القادة أيضا على ضرورة التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة بما يمهد لإقامة الدولة الفلسطينية.

وذكر البيان أن المشاركين ناقشوا كذلك تداعيات التطورات الإقليمية على قطاع الطاقة مؤكدين أن التوترات الراهنة ألقت بظلالها على حركة الملاحة والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة الأمر الذي يستدعي مواصلة الجهود لضمان أمن الممرات البحرية الدولية.

وأوضح أن عددا من القادة أشادوا بالدور الذي تضطلع به مصر وجهود الرئيس السيسي لدعم الاستقرار وإحلال السلام في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع أكد الرئيس المصري أن معاهدة (كامب ديفيد) بين بلاده والاحتلال الإسرائيلي تمثل “نموذجا يمكن البناء عليه لتحقيق السلام في المنطقة” داعيا إلى “اغتنام الفرصة الحالية للحفاظ على الاتفاقات التي تم التوصل إليها ومنع أي خطوات من شأنها تقويضها سواء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة أو وقف الحرب مع إيران”.

وحذر من أن عدم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من النقاط الخمس التي تحتلها في لبنان على الرغم مما ينص عليه اتفاق إيقاف إطلاق النار أدى إلى تفاقم الأوضاع.