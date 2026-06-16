الداخلية: ضبط 14 متهما بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

من الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء ضبط 14 متهما في 8 قضايا متفرقة بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأدوات تستخدم في تجهيز وتغليف المواد المخدرة.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن العمليات أسفرت عن ضبط كيلو و425 غراما من مادة الشبو المخدرة وكيلو و15 غراما من مادة الحشيش المخدرة و365 غراما من مادة الماريغوانا المخدرة و3 غرامات من مادة الهيروين المخدرة.

واضافت أن العمليات أسفرت أيضا عن ضبط أربع أوراق (4 A) مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة و80 كبسولة من مادة الليريكا المخدرة و3 أقراص من المؤثرات العقلية إضافة إلى 6 موازين حساسة وأدوات تعاط متعددة.

وذكرت أن ذلك يأتي استمرارا للجهود الأمنية المكثفة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة مروجيها مشيرة الى أنه تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت (الداخلية) مواصلة عملياتها الأمنية المكثفة بكل حزم لملاحقة مروجي السموم وحماية المجتمع من مخاطرها مشددة على عدم تهاونها في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو أي نشاط مرتبط بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.