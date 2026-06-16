وزير الدفاع: انضمام العنصر النسائي للجيش الكويتي إضافة نوعية للقوات المسلحة

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

قال وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح إن انضمام العنصر النسائي للجيش الكويتي يمثل إضافة نوعية للقوات المسلحة ويعكس حرص المؤسسة العسكرية على الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة بما يدعم تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهن بكفاءة واقتدار.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع عقب تقليد وزير الدفاع الشيخ عبدالله الصباح كوكبة جديدة من الدفعة الأولى للعنصر النسائي من حملة الشهادة الجامعية وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليهن ضباطا في الجيش الكويتي.

وهنأ الوزير الضباط من العنصر النسائي الخريجات بهذه المناسبة مؤكدا أن نيلهن الثقة الأميرية الغالية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يمثل مسؤولية وطنية كبيرة وخطوة مهمة في مسيرة دعم المرأة الكويتية داخل المؤسسة العسكرية.

وأوصى بالتحلي بالانضباط والإخلاص والحرص المستمر على تطوير مهاراتهن العلمية والعملية وبذل الجهد في أداء الواجب وخدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره سائلا المولى عز وجل أن يوفقهن في مسيرتهن العسكرية وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادتنا الحكيمة.

واستهلت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري أعقبها أداء الضباط من العنصر النسائي الخريجات القسم القانوني.

وحضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.