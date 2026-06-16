وزارة التربية تؤكد استعداداتها لانطلاق امتحانات الصف الـ12 غدا الأربعاء

وزارة التربية

أكد وزارة التربية استعداداتها لانطلاق امتحانات الفترة الدراسية الثانية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي 2025 – 2026 ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والأمنية والإدارية الهادفة إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المتعلمين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن طلبة القسم العلمي سيؤدون امتحان مادة الرياضيات فيما يتقدم طلبة القسم الأدبي لامتحان اللغة الفرنسية وفق الجداول المعتمدة مشيرة إلى جاهزية جميع لجان الامتحانات بمختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص والتعليم الديني من الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية.

وأضافت أن نحو 599ر41 ألف طالب وطالبة سيتقدمون لامتحانات الصف الثاني عشر لافتة إلى استكمال جميع الاستعدادات المتعلقة بمقار اللجان وتجهيزاتها والبالغ عددها 170 لجنة موزعة على مختلف المناطق التعليمية لضمان سير الامتحانات بانضباط وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وأكدت الوزارة استمرار توفير مصادر التعلم الرقمية المتنوعة عبر المكتبة الإلكترونية التابعة لها والتي تضم بنوك أسئلة شاملة ومراجعات دراسية ونماذج اختبارات سابقة ومواد تعليمية إثرائية في مختلف المواد الدراسية لمساعدة الطلبة على المراجعة الذاتية وتعزيز جاهزيتهم للامتحانات.

وأوضحت أنه تم تخصيص ما يقارب 220 حافلة مجهزة بأنظمة تتبع إلكترونية لنقل صناديق الامتحانات من المطبعة السرية إلى مقار اللجان بما يتيح المتابعة اللحظية لمسارات النقل ويعزز مستويات الأمان والرقابة.

ولفتت إلى استمرار التنسيق المباشر مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتأمين عمليات النقل وتطبيق الإجراءات الأمنية المقررة بما يضمن وصول الامتحانات إلى اللجان وفق أعلى درجات الجاهزية والتنظيم.

وأشارت إلى مباشرة 250 مراقبا وطنيا مهامهم في لجان الامتحانات لمتابعة سير الاختبارات والتأكد من الالتزام باللوائح والأنظمة المعتمدة بما يسهم في تعزيز النزاهة وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

وبينت أن مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية يواصل متابعة التقارير اليومية الواردة من المراقبين الوطنيين واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية عند الحاجة ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط وضمان حسن سير الامتحانات.

وشددت على استمرارهم برصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات لتوثيق أي مخالفات إلكترونية أو محاولات للإخلال بسير الامتحانات وإحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة بما فيها الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت الوزارة طلبة الصف الثاني عشر إلى الالتزام الكامل بالتعليمات واللوائح المنظمة للعمل داخل اللجان والتعاون مع فرق المراقبة والإدارات المدرسية مؤكدة ضرورة إحضار إثبات هوية شخصية للطالب ومنع إدخال الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية إلى مقار اللجان.

كما حثت الطلبة وأولياء الأمور على عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثقة والاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات المتعلقة بالامتحانات بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها المعتمدة.

وجددت الوزارة التزامها بتسخير الإمكانات البشرية والفنية لضمان نجاح الامتحانات متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلبة وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية.