سفير الكويت لدى قطر ووزير الدولة القطري يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

سفير دولة الكويت لدى قطر مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية

بحث سفير دولة الكويت لدى قطر أحمد الشريم اليوم الثلاثاء مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد الخليفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وقال السفير الشريم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على توطيد العلاقات مع دولة قطر الشقيقة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين في المجالات كافة.

وأضاف السفير الشريم أنه اجتمع يوم أمس الاثنين مع الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد الحمادي حيث تناول الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وأشاد السفير الشريم بعمق العلاقات الكويتية القطرية وتميزها في مختلف المجالات معربا عن تمنياته لدولة قطر اميرا وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار ومزيدا من التعاون الثنائي بين البلين الشقيقين.