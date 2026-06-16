السلطة الفلسطينية: افتتاح سفارة لما يسمى بـ”إقليم أرض الصومال” في القدس إجراء استفزازي

حسين الشيخ

اعتبرت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن افتتاح ما يسمى بـ”إقليم أرض الصومال” سفارة في مدينة القدس يمثل إجراء استفزازيا يتعارض مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات القمم العربية والإسلامية.

وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في بيان صحفي إن افتتاح السفارة يعد موقفا خارجا عن الإجماع العربي والإسلامي والدولي واعتداء على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني مؤكدا رفض فلسطين لأي خطوات من شأنها المساس بالوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس.

وجدد الشيخ التأكيد على التضامن الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية مشددا على دعم فلسطين الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.

ويعد ما يسمى بـ”إقليم أرض الصومال” كيانا أعلن انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال عام 1991 إلا أنه لا يحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة فيما تؤكد الحكومة الصومالية تمسكها بوحدة أراضيها وسيادتها.