الصين تعرب عن قلقها من استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي في لبنان

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان

أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء استمرار العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في لبنان مؤكدة أهمية احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه والالتزام بخيار السلام لاحتواء التوترات في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله خلال مؤتمر صحفي إنه لا ينبغي المساس بسيادة لبنان وأمنه داعيا جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد الأوضاع.

وأكد لين ضرورة التنفيذ الجاد لترتيبات وقف إطلاق النار والعمل على إنهاء الصراع بصورة شاملة بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما شدد على أهمية إعادة فتح مضيق (هرمز) وضمان حرية وأمن الملاحة فيه في أقرب وقت ممكن باعتباره ممرا مائيا دوليا حيويا يخدم مصالح جميع الأطراف.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ولا سيما على مناطق في الجنوب اللبناني عبر تنفيذ غارات وعمليات عسكرية متواصلة أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والممتلكات وسط تحذيرات من اتساع نطاق التصعيد وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة.