مونديال 2026: إيران تستهل مشاركتها المضطربة بالتعادل مع نيوزيلندا 2-2

من المباراة

انتهى الفصل الأول من مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 لكرة القدم الذي اضطربت استعداداته بالتوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الاسرائيلية على طهران، بالتعادل مع نيوزيلندا 2-2 الاثنين في لوس أنجليس.

وتأخر منتخب إيران مبكرا بهدف إيلايجا جاست (7)، قبل أن يعادل رامين رضائيان (32). استعاد جاست تقدم “أول وايتس” (54)، ثم عادل محمد محبي لـ”تيم ملي” (64).

وتخوض إيران مباراتها المقبلة ضمن المجموعة السابعة أمام بلجيكا في لوس أنجليس أيضا في 21 الجاري، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات أمام مصر التي تعادلت مع بلجيكا 1-1، في سياتل في 26 منه.

وكان مقررا أن تتخذ إيران من توكسون في ولاية أريزونا مقرا لها خلال البطولة، لكنها نقلت معسكرها التدريبي إلى تيخوانا في المكسيك، على الحدود الأميركية لجهة لوس أنجليس، في اللحظة الأخيرة نتيجة التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة لكأس العالم، خصوصا بسبب مسائل التأشيرات.

ورفضت السلطات الأميركية منح تأشيرات لقرابة 15 عضوا من الوفد الإيراني.

العلم القديم

وتجمع مئات المعارضين للجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام الملعب قبل المباراة، ملوحين بالعلم الإيراني القديم الذي يعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979 والذي يتوسطه أسد وشمس.

ويعارض جزء كبير من الشتات الإيراني بشدة الجمهورية الإسلامية، ويسعى إلى استغلال الاهتمام الذي يولده المونديال للتذكير بالانتهاكات التي ارتكبها النظام القائم منذ 47 عاما.

وحذّر الاتحاد الدولي المشجعين من أن أي شخص يحمل علم إيران ما قبل الثورة إلى داخل الملعب سيعرّض نفسه للطرد بموجب القواعد التي تحظر أي شكل من أشكال الرسائل السياسية داخل الملاعب. غير أن مراسلي وكالة فرانس برس أفادوا بمشاهدة عدد كبير من المشجعين داخل الملعب يرتدون قمصانا تحمل العلم المحظور، فيما عرض مشجعون آخرون العلم علنا، في انتهاك لإرشادات فيفا.

أمام سبعين ألف متفرجا، معظمهم ساندوا منتخب إيران وكثيرون ارتدوا العلم القديم على قمصانهم، انطلقت المباراة بعد يوم من الإعلان عن اتفاق توصلت إليه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

خبرة وود ونجاعة رضائيان

استغل قائد نيوزيلندا كريس وود خبرته فأوصل الكرة إلى إيلايجا جاست صاروخية من مسافة قريبة في سقف مرمى الحارس علي رضا بيرانوند (7).

كانت نيوزيلندا أفضل وأخطر في أول ربع ساعة، لكن منتصف الشوط سنحت فرصة ذهبية لإيران للمعادلة، عندما انطلق مهدي طارمي، لاعب إنتر الإيطالي السابق، بمرتدة مع عدد من زملائه، فأطلق تسديدة بعيدة ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس ماكس كروكومب (23).

بعد محاولات قليلة من الطرفين، أثمرت الفرص الإيرانية عن هدف تعادل حمل توقيع الظهير الأيمن المخضرم رامين راضائيان (36 عاما) من مسافة قريبة بعد تسديدة صدها الدفاع أمام المهاجم شهريان مغانلو (32).

بعد بدايته المرتبكة، استعاد منتخب إيران توازنه وبدا الأفضل وأكثر استحواذا مطلع الشوط الثاني، لكن كما في مطلع المباراة، تبادل وود (نوتنغهام فوريست الإنكليزي) الكرة مع جاست، لاعب مذرويل الاسكتلندي، زرعها الأخير في الشباك مجددا (54).

لكن رضائيان، أضاف لهدفه تمريرة حاسمة هبطت من بعيد على رأس محمد محبي الذي هز الشباك بمساعدة من القائم (64)، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.