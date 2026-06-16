مونديال 2026: السعودية تنتزع نقطة ثمينة من الأوروغواي

من المباراة

قاد الحارس محمد العويس منتخب السعودية إلى نقطة ثمينة في مواجهة الأوروغواي (1-1) الإثنين على ملعب هارد روك في ميامي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بدور المجموعات في مونديال 2026 لكرة القدم.

ورغم سيطرة الأوروغواي، إلا أن السعودية كانت قريبة من الفوز بعد تقدمها بهدف عبدالإله العامري (41)، لكن الأوروغواي عادلت عبر ماكسي أراوخو (80) في مباراة تصدى فيها العويس لتسع محاولات.

ويلعب “الأخضر” مباراته الثانية في أتلانتا مع إسبانيا التي صُدمت بتعادل مع الرأس الأخضر، قبل لقاء الأخيرة في المباراة الثالثة في هيوستن.

وبعدما كانت فازت على السعودية 1-0 في لقائهما الوحيد في مونديال 2018، انقادت الأوروغواي إلى تعادل، وهي التي لم تفز سوى مرة واحدة في آخر ثماني مباريات افتتاحية في النهائيات (1-0 على مصر في 2018).

بعد أربع دقائق من انطلاق المباراة، سدد ماكسي أراوخو التسديدة الأولى، لكن الحارس محمد العويس أبعدها إلى ركنية (5).

من بعدها استحوذ الطرفان على الكرة لأكثر من 10 دقائق من دون تشكيل أي خطورة، حتى جرّب سالم الدوسري بتسديدة بعيدة (18)، ردّ عليها فيديريكو فينياس برأسية من مسافة قريبة أبعدها العويس ببراعة (30).

وكاد المدافع المتقدّم عبدالإله العامري يفتتح التسجيل بتسديدة قوية من داخل المنطقة لكن الحارس فرناندو موسليرا حرمه من ذلك (38).

لكن الحارس المخضرم فشل في المحاولة الثانية للعامري الذي استغل ارتداد الكرة من موسليرا عقب تصديه لرأسية محمد كنو إثر ركنية، وتابعها في الشباك مطلقا أفراح السعوديين في المدرجات (41).

في الشوط الثاني أدخل المدرب المخضرم الأرجنتيني مارسيلو بييلسا كلا من خوان مانويل سانابريا وأغوستين كانوبيو بدلا من مهاجمه داروين نونييس وماتياس فينيا (46).

وتألق الحارس العويس بالتصدي لتصويبة فينياس (47) الذي حاول مرة ثانية برأسية قريبة من القائم الأيمن (50).

وواصل لاعبو المنتخب الأوروغوياني الضغط وكاد مانويل أوغارتي يسجل التعادل بتسديدة بعيدة ارتدت من القائم الأيمن لمرمى العويس (60).

وتابع العويس تألقه بتصديه لتسديدة فيديريكو فالفيردي من ركلة حرة (67).

لكن الضغط الأوروغوياني المستمر أثمر هدفا سجله ماكسي أراوخو بتسديدة قريبة بعدما وصلته كرة تصدى لها العويس إثر رأسية فينياس (81).

وأراد بديل أراوخو، براين رودريغيس خطف الفوز بتسديدة قريبة من القائم الأيسر (84)، كما جرّب سعود عبد الحميد حظّه بتصويبة فوق المرمى (87).

وحافظ العويس على نقطة السعودية بتصد جديد لتسديدة قوية من فالفيردي (90+3).