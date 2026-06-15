هدف عكسي يحرم مصر من تحقيق انتصار تاريخي بكأس العالم بالتعادل 1-1 مع بلجيكا

من المباراة

حرم هدف عكسي مصر من تحقيق أول انتصار لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم لكرة القدم بعدما تعادلت 1-1 مع منتخب بلجيكا في مستهل مشوارهما بالمجموعة السابعة في البطولة المقامة بأمريكا الشمالية اليوم الاثنين في مباراة احتفل خلالها محمد صلاح بعيد ميلاده 34 وأصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب سنا يمثل مصر والعرب في النهائيات في مشاركتها الرابعة.

وضع إمام عاشور مصر في المقدمة في الدقيقة 20 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من صلاح الذي احتفلت الجماهير بعيد ميلاده في المدرجات من خلال اللافتات وحيته فور خروجه في الدقيقة 76 ليحل عبد الكريم بدلا منه ويحقق هذا الإنجاز التاريخي في سن 18 عاما و165 يوما.

وأصبح عاشور رابع لاعب يسجل لمصر في تاريخ مشاركاتها في النهائيات بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني وصلاح.

وكادت مصر أن تضيف الهدف الثاني في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول وبداية الشوط الثاني خاصة عبر عمر مرموش ومصطفى زيكو قبل أن يسدد كيفن دي بروين ركلة حرة في الدقيقة 53 في القائم.

وتعادلت بلجيكا في الدقيقة 66 عبر هدف عكسي من محمد هاني الذي أودع الكرة في شباك الحارس مصطفى شوبير تحت ضغط من روميلو لوكاكو الذي كان قد حل بديلا قبلها بعدة ثوان.

وتعملق شوبير في أكثر من مناسبة خلال المباراة لتخرج مصر بنقطة ثمينة من مباراة كانت قريبة فيها من تحقيق إنجاز تاريخي.

وقال حسام حسن مدرب مصر لشبكة بي.إن.سبورتس عقب المباراة “الحمد لله والشكر لله طبعا، سعيد بلعيبتي (اللاعبين) وإنهم بيتطوروا بالشغل اللي أنا عايزه بالنسبة لي سنتين بحاول إن أنا أرسخه في ذهنهم ونشتغل بيه والتاكتيك وفي كل حاجة، إن هما يبقى بنلعب كورة مختلفة مع أي حد.

“أصريت إن أنا ألعب مع منتخبات كبيرة قبل كأس العالم، النهاردة بلجيكا من ضمن الخمسة ستة سبعة منتخبات أحسن منتخبات في العالم وأحسن لعيبة موجودة عندهم. وإحنا اللي بدأنا بالهدف الأولاني وهما اتعادلوا، أعتقد إن إحنا كنا أقرب للفوز”.

من جهته قال حمزة عبد الكريم “المباراة كانت كويسة للفريق كله، وكل اللعيبة كانوا نازلين عايزين التلات نقط. خدنا نقطة في الآخر، بس إحنا قدمنا كل اللي عندنا وعملنا كل حاجة. ولازم نشكر الجماهير اللي جت وساندتنا، الأجواء بجد كانت عظيمة جدا، ودلوقتي إحنا خلاص بنركز في الماتش الجاي”.

بداية واعدة

بدأت مصر المباراة بنشاط، إذ حاول مصطفى زيكو التسديد من داخل المنطقة في الدقيقة الثالثة، لكن الدفاع البلجيكي أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة. تلتها محاولة من محمد صلاح للاختراق من الجهة اليسرى لم تكلل بالنجاح.

وفي الدقيقة السادسة، سدد لياندرو تروسار كرة من خارج المنطقة لبلجيكا، لكن مهند لاشين أبعد الخطر. وبعد دقيقة واحدة، جاءت أول فرصة خطيرة حقيقية لبلجيكا، حين أطلق كيفن دي بروين تسديدة من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 12، شتت ياسر إبراهيم محاولة خطيرة محولا الكرة إلى ركنية. وبعدها بدقيقة، نال مروان عطية بطاقة صفراء إثر تدخل قوي على ناثان نجوي، قبل أن يتلقى تيموثي كاستاني إنذارا مماثلا في الدقيقة 14 بعد تدخل خشن على صلاح.

وتمكن عاشور من وضع مصر في المقدمة في الدقيقة 20 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وواصل عاشور تألقه دفاعيا، فأبعد تمريرة خطيرة خلف المدافعين من دي بروين في الدقيقة 27 إلى رمية تماس. وفي الدقيقة 29، حاول جيريمي دوكو اختراق الجهة اليسرى، لكن محمد هاني تدخل وأنهى الهجمة.

وفي الدقيقة 33، أنقذ تيبو كورتوا تسديدة خطيرة من زيكو وحولها إلى ركنية، قبل أن ينال أحمد فتوح بطاقة صفراء في الدقيقة 34 بعد تدخل عنيف على دوكو.

وسدد تروسار كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 39 أبعدها الدفاع المصري، ثم حاول دي بروين التسديد في الدقيقة 43 لكن كرته اصطدمت بأحد زملائه. وفي الوقت بدل الضائع، سدد دوكو كرة من داخل المنطقة علت العارضة.

وكاد مرموش أن يضيف الهدف الثاني لمصر قبل نهاية الشوط الأول، بعدما استغل خطأ دفاعيا وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسدد من زاوية ضيقة، لكن كورتوا تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية.

بلجيكا تنتفض

مع انطلاق الشوط الثاني، بادر زيكو بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بالدفاع، قبل أن يتابعها عمر مرموش، لكن الدفاع البلجيكي أبعدها مجددا. وفي الدقيقة 53، كاد كيفن دي بروين أن يمنح التقدم لبلجيكا من ركلة حرة مباشرة، غير أن كرته اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى مصطفى شوبير.

وبعدها بدقيقة واحدة، تدخل دفاع بلجيكا في الوقت المناسب وأبعد محاولة جديدة لزيكو إلى ركنية. وفي الدقيقة 55، ارتقى محمد صلاح لكرة عرضية وسددها برأسه لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة، قبل أن يتابعها إمام عاشور بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 60، أطلق مرموش تسديدة من داخل المنطقة علت العارضة، ورد دي بروين بعدها بدقيقتين بتصويبة أمسكها شوبير بثبات.

ومن ركلة ركنية لبلجيكا، نفذها دي بروين بعرضية أبعدها الدفاع، لتصل إلى يوري تيليمانس الذي سددها بجوار القائم. وواصل مرموش محاولاته في الدقيقة 65، لكن تسديدته اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وجاء التعادل لبلجيكا في الدقيقة 66 بعد ثوان من نزول روميلو لوكاكو بديلا، إثر كرة عرضية من توماس مونييه حولها محمد هاني بالخطأ في مرمى منتخب مصر.

وفي الدقيقة 82، حصلت بلجيكا على ركلة حرة من مشارف منطقة الجزاء في الجهة اليسرى بعد عرقلة من محمد هاني، نفذها دي بروين وتصدى لها شوبير بقبضة يده.

وبعدها بدقيقة، واصل شوبير تألقه وأبعد محاولة خطيرة لبراندون ميشيل من داخل المنطقة، قبل أن يسدد لوكاكو ضربة رأس مرت فوق العارضة في الدقيقة 87.