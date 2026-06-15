الطيران المدني: استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية عبر مبنى “T 4”

مطار الكويت

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الاثنين استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب (T4) في مطار الكويت الدولي.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا القرار يأتي استشعارا من المسؤولية الوطنية والحرص على خدمة المسافرين ودعم استمرارية أعمال شركات الطيران والحفاظ على انتظام حركة الطيران المدني.

وأضافت أنه سيتم التنسيق مع شركات الطيران الراغبة بالتشغيل لتحديد مواعيد الرحلات.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من تلبية رغبة وحاجة المسافرين وتوفير خيارات أكبر لكافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالسفر من وإلى دولة الكويت مشيرة إلى ضرورة قيام المسافرين بمتابعة تحديثات رحلاتهم والتواصل مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن وكفاءة التشغيل سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وكافة المقيمين على أرضها من كل مكروه.