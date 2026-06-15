المجلس البلدي يعتمد مسار الطريق الذي يربط الدائري السادس بالمطلاع السكنية

جلسة المجلس البلدي الرئيسية

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب وزارة الأشغال العامة اعتماد مسار الطريق الذي يربط الدائري السادس بالقطاع (N12) بمنطقة المطلاع السكنية بطول 5 كيلو مترات والمكون من ثلاث حارات مرورية.

ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية اعتماد عدة أنشطة لـ”الأكشاك” التي تقام بالدور الأرضي للسوق المركزي للجمعيات التعاونية ومنها تصليح ساعات ومأكولات شعبية وبيع الزهور والنباتات وبيع الهواتف ومطحنة.

كما وافق (البلدي) على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع أرض لإقامة ديوانية بمنطقة حطين كما وافق لها على تعديل موقع مسجد بن بحر التراثي ومواقف السيارات بمنطقة الشرق.

ووافق على طلب وزارة المالية تخصيص أفرع بنوك خارج مركز الضاحية التي تم تسليمها من بيت التمويل الكويتي إلى وزارة المالية كما وافق على اقتراح مشروع (اركن واركب).

ووافق المجلس على اعتماد عدة طلبات لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومنها تخصيص مسار كيبل أرضي بمنطقة (غرب عبدالله المبارك) الإسكانية وحتى موقع مركز البيانات السحابية بمنطقة الصليبية الزراعية وطلب تخصيص محطة تحويل ثانوية في منطقة الفحيحيل إلى منطقة الشدادية حتى موقع مركز البيانات السحابية.

كما وافق المجلس على طلب تعديل قراره المؤرخ في عام 1963 لتطوير موقع الخزانات الرئيسية للمياه الحلوة والمالحة الكائن بالمنطقة الوسطى إضافة لتخصيصه موقع محطة في منطقة المطلاع وجال الأطراف بجوار سوق الخيام.

ووافق على طلب وزارة الشؤون الإسلامية بنقل وتوسعة موقع مسجد بمنطقة الجهراء مشروع تربية الابل فيما أحال طلب تثبيت وإثبات المرجعية التأسيسية التخطيطية لمبادرة مشروع السكك الحديدية ضمن المجلات التخطيطية للدولة إلى الجهاز التنفيذي.