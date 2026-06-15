الإمارات تؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

العلم الإماراتي

أكدت دولة الإمارات اليوم الاثنين أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك في ضوء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الإيقاف الفوري والشامل للأعمال العدوانية واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز.

وأشادت بالجهود الدبلوماسية التي قادت إلى التوصل إلى هذا التفاهم وبمساهمة الدول والأطراف المعنية في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الاتفاق.

ودعت إلى مواصلة المفاوضات والبناء على هذا التقدم لتحقيق نتائج مستدامة مؤكدة دعم الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية.