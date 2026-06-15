العدل: صدور قرار بتعيين أول مجموعة من النساء في وظيفة أمناء سر الجلسات

وكيل وزارة العدل عواطف السند تعقد لقاء تنويريا بحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي مع المعينات الجدد في وظيفة أمناء سر الجلسات

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الاثنين قرارا بتعيين أول مجموعة من النساء في وظيفة أمناء سر الجلسات وعددهن 27 موظفة وذلك ضمن الكوادر الوطنية العاملة في هذه الوظيفة المساندة للعمل القضائي بالمحاكم.

وذكرت (العدل) في بيان صحفي أن القرار يأتي في إطار دعم الكفاءات الوطنية وتطوير العمل الإداري والفني المساند للمحاكم كما يأتي لتعزيز حضور المرأة الكويتية في كامل أجهزة السلطة القضائية والوظائف المساندة لها.

وأضافت الوزارة أن وظيفة أمن سر الجلسة تعد من الوظائف المهمة في العمل القضائي لما يرتبط بها من إثبات إجراءات الجلسات وتحرير محاضرها ومتابعة ما يصدر خلالها من قرارات.

وبينت أن التعيين تم بعد اجتياز المتقدمات الدورة المقررة في معهد الكويت للدراسات القضائية وأتبعه لقاء تنويري عقدته وكيل وزارة العدل عواطف السند بحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي وعدد من قيادات الوزارة للتعريف بطبيعة العمل ومتطلباته والأدوار المنوطة به.

وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير بيئة العمل داخل قطاعاتها المختلفة بما يعزز كفاءة مرفق العدالة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين ويدعم مسيرة التطوير المؤسسي.