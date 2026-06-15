رئيس البرلمان العربي يرحب بالاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران

رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي

رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم الاثنين بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإيقاف الحرب معتبرا اياه خطوة مهمة لخفض التوتر في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشاد اليماحي في بيان بالجهود التي بذلتها قطر وباكستان وأطراف عربية ودولية والتي أسهمت في تقريب وجهات النظر ودعم المساعي الدبلوماسية وافضت إلى هذا الاتفاق مؤكدا أن هذه الجهود تعكس الدور المهم للدبلوماسية والحوار في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد أن أي اتفاق نهائي ودائم بين الجانبين يجب أن يراعي بصورة كاملة المصالح الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج العربي ويسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يحقق الأمن الجماعي ويعزز فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وجدد دعم البرلمان العربي للمبادرات والجهود السلمية الرامية إلى تسوية الصراعات عبر الحوار والتفاوض وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يعزز فرص الاستقرار المستدام.