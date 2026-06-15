“السكنية” تطلق خدمتين جديدتين عبر تطبيق “سهل”

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاثنين إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر تطبيق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) ضمن جهود المؤسسة في التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية.

وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في (السكنية) أمينة العوضي في تصريح صحفي إن الخدمتين هما (دفع الأقساط لسداد أقساط البيوت والشقق الحكومية والمساكن المؤجرة ومديونية بدل الإيجار وأقساط الكفيل إلكترونيا) و(دفع الرسوم والاشتراكات لسداد رسوم المخططات واشتراكات المزادات وغيرها من الرسوم المرتبطة بخدمات المؤسسة).

وأضافت العوضي أن يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمتين عبر تطبيق (سهل) من خلال اختيار خدمات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثم (الدفع الإلكتروني) حيث يتم عرض المبالغ المستحقة آليا قبل إتمام عملية الدفع عبر شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت).

وأكدت أن إطلاق هاتين الخدمتين يأتي ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتطوير خدماتها الرقمية وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين بكل يسر وسهولة مع مواصلة العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية دعما لتوجهات الدولة نحو التحول الرقم.