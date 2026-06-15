الإطفاء: خدمة إلكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة تسهم في رفع كفاءة الإنقاذ والإخلاء

قوة الإطفاء العام

أكدت قوة الإطفاء العام حرصها على توفير أعلى مستويات الحماية والسلامة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خدمات إلكترونية متطورة تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ورفع كفاءة عمليات الإنقاذ والإخلاء.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم (الإطفاء) العميد محمد الغريب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القوة وفرت عبر موقعها الإلكتروني خدمة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتيح تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم الأساسية بما يساعد فرق الإطفاء على “التعرف المسبق” على الحالات الخاصة داخل المنازل أو المنشآت والتعامل معها بالشكل المناسب عند وقوع أي حادث أو حالة طارئة.

وأوضح العميد الغريب أن هذه الخدمة تمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة السلامة الوقائية إذ توفر لفرق الإطفاء معلومات دقيقة تساعدها على اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع طبيعة كل حالة الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات الإنقاذ والإخلاء وقد يكون عاملا حاسما في إنقاذ الأرواح والحد من المخاطر.

وذكر أن اهتمام قوة الإطفاء بهذه الفئة يأتي انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بتقديم خدمات شاملة تراعي احتياجات جميع شرائح المجتمع لافتا إلى أن الخدمة تعكس توجه القوة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير خدمات الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد للحوادث.

ودعا أسر ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاستفادة من الخدمة وتحديث البيانات بشكل دوري لضمان تحقيق أقصى استفادة منها مؤكدا أن الوعي المجتمعي والتعاون مع الجهات المختصة يعدان من الركائز الأساسية للحفاظ على سلامة الأرواح وتعزيز كفاءة الاستجابة في الحالات الطارئة.