وزيرة الشؤون تؤكد أهمية تكامل الجهود لحماية الأسرة من كافة أشكال العنف

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال ترؤسها الاجتماع الأول للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تكثيف الجهود وتكاملها لحماية أفراد الأسرة من كافة أشكال العنف وسرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات بالتنسيق مع الأطراف المعنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الأسري في البلاد.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي اليوم الأحد عقب ترؤسها الاجتماع الأول للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري إن اللجنة تستهدف متابعة آليات الوفاء بالمسؤوليات المناطة بها لتعزيز حماية الأسرة وتقوية أواصرها في مواجهة كافة أشكال العنف.

وأوضحت أن الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص ناقش ضرورة مراجعة التشريعات ذات الصلة وكيفية تعزيز التنسيق المشترك بما يكفل منع ازدواجية المهام وتكاملها للحصول على العائد الأكبر.

وأشارت إلى أهمية إعداد برامج التوعية والتثقيف بحقوق أفراد الأسرة وسبل حمايتهم استنادا إلى القوانين والتشريعات النافذة ومنها (الحماية من العنف الأسري) و(حماية الطفل).

وشددت الحويلة على ضرورة تدريب العاملين والمعنيين على تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري بما يسهم في إنجاح الجهود المبذولة من أجل ضمان أسر آمنة ومجتمع مستقر.