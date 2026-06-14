ألمانيا تسحق كوراساو الوافد الجديد على كأس العالم 7-1 في هيوستن

لاعبو المنتخب الألماني يحتفلون بتسجيل هدف

بدأت ألمانيا مشوارها في كأس العالم بفوز ساحق بنتيجة 7-1 على كوراساو، التي تشارك في البطولة للمرة الأولى، اليوم الأحد في مباراة شهدت صنع التاريخ على عدة أصعدة، فيما لم تستطع النتيجة الساحقة أن تطغى على أهمية هذه المناسبة بالنسبة للجزيرة الصغيرة.

سجل الألماني فيلكس نميشا أسرع هدف في البطولة حتى الآن بعد ست دقائق، كما سجل نيكو شلوتربيك وكاي هافرتس (هدفين) وجمال موسيالا وناثانيال براون ودينيز أونداف بقية الأهداف في مباراة سهلة لتشكيلة المدرب يوليان ناجلزمان.

لكن أكبر هتاف من الجماهير البالغ عددها 68021 جاء عند هدف التعادل الذي سجله ليفانو كومينينسيا في الدقيقة 21 لصالح كوراساو، ليكون أول هدف تسجله البلاد في كأس العالم، ولتصبح أصغر دولة من حيث عدد السكان والمساحة تشارك في نهائيات كأس العالم.

واستمتع مشجعو كوراساو، الذين حضروا بأعداد كبيرة، بيومهم التاريخي تحت قيادة المدرب ديك أدفوكات، الذي أصبح أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم عن عمر 78 عاما، وهتفوا حتى النهاية في مناسبة ربما اعتقد معظمهم أنها لن تأتي أبدا.

وقال أدفوكات “كنا نتوقع أن نقدم أداء أفضل أمام ألمانيا، لكنهم كانوا أقوياء للغاية.

“تلقينا ثلاثة أهداف سهلة، وكان من الأفضل أن تكون النتيجة 4-1”.

وأضاف “على الرغم من نتيجة 7-1، فإن فرحة الجماهير رائعة. هذا ليس عارا، ولا يزال بإمكاننا أن نفخر بأنفسنا. لا يزال أمامنا مباراتان، وقد تنتهيان بنتيجتين مختلفتين.

“لن يشعر اللاعبون بالإحباط، فقد كان من الرائع المشاركة في هذه المباراة”.

وأصبح الحارس مانويل نوير، الذي تم استدعاؤه مجددا، الآن أكبر لاعب يشارك مع ألمانيا في بطولة كبرى عن عمر 40 عاما، متجاوزا صاحب الرقم القياسي السابق لوتار ماتيوس، عندما لعب في بطولة أوروبا 2000.

وقال ناجلزمان “استغرقنا بضع دقائق للعودة إلى المباراة بعد أن تعادلوا.

“بوسع كوراساو لعب كرة القدم أيضا، كما رأينا، وأنا متشوق لرؤية كيف ستكون عروضهم في المجموعة من الآن فصاعدا”.

وأضاف “أنا راض جدا عن تسجيلنا سبعة أهداف وعن مستوانا في معظم أوقات المباراة. البداية بالفوز مهمة دوما ونحن سعداء لأننا حققنا ذلك”.

بعض العزاء لكوراساو

يمكن لكوراساو أن تجد بعض العزاء في حقيقة أن نتيجة المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة تطابقت مع فوز ألمانيا 7-1 على المضيفة البرازيل في قبل نهائي 2014، وأن الفائزة بأربعة ألقاب في كأس العالم لا يمكن إيقافها إذا كانت متألقة.

ولم يكن الأمر كذلك تماما، لكن الألمان اتسموا بالدقة إلى حد كبير، وسيطروا على الكرة وصنعوا الفرص كلما أرادوا ليبعثوا برسالة إلى منافسيهم في كأس العالم هذه بأنهم يجب أن يكونوا ضمن المرشحين للفوز باللقب.

وتُعرف كوراساو باسم “الموجة الزرقاء”، لكن بدلا من ذلك، كانت الموجة تلو الأخرى من القمصان البيضاء للألمان هي التي تضرب دفاع كوراساو منذ البداية.

واستمر التعادل ست دقائق قبل أن تصنع التمريرات السريعة لألمانيا على حافة منطقة الجزاء فرصة للتسجيل لصالح نميشا، بعد تبادل الكرة مع فلوريان فيرتس، ليسدد بقوة في زاوية المرمى، دون أن يترك أي فرصة للحارس إلوي روم.

وواصلت ألمانيا الضغط، لكن كوراساو سجلت الهدف الثاني بعد أن نجحت في تنفيذ خطتها المتمثلة في مهاجمة ألمانيا عبر الهجمات المرتدة.

وكانت هناك بعض الإشارات التحذيرية قبل أن تفشل ألمانيا مرتين في إبعاد الكرة من منطقة الجزاء، وسدد كومينينسيا كرة من مسافة 15 مترا ارتطمت بأحد اللاعبين وتجاوزت نوير نحو الشباك.

لكن ألمانيا عادت للتقدم في الدقيقة 38 بضربة رأس من شلوتربيك إثر ركلة ركنية نفذها براون، ومنذ ذلك الحين أصبح الأمر بمثابة نزهة.

وحصلت ألمانيا على ركلة جزاء عندما أسقط ريشدلي بازور لاعب كوراساو منافسه نميشا، وسجل هافرتس الهدف، قبل أن يوسع موسيالا الفارق في بداية الشوط الثاني، تاركا براون ودينيز أونداف وهافرتس، الذي سجل هدفه الثاني في المباراة، ليكملوا الانتصار الساحق.