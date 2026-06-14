وزير الخارجية الأردني يؤكد دعم بلاده لجهود الحكومة السورية في إعادة البناء

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال الاجتماع في العاصمة دمشق

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاحد دعم بلاده لجهود الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا وتعافيها على الأسس التي تضمن وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامةأراضيها وتحفظ حقوق شعبها.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي إن ذلك جاء عقب ترؤس الصفدي لوفد حكومي أردني رفيع المستوى في الاجتماع الموسع الذي عقد في العاصمة السورية دمشق مع نظيره السوري أسعد الشيباني بحضور عدد من الوزراء المعنيين في الحكومة السورية.

وذكر البيان أن الوزير الشيباني ثمن وقوف المملكة الأردنية الهاشمية المستمر مع سوريا في سياق مسار إعادة بناء الوطن السوري الآمن المستقر المزدهر.

وأكد الوزيران أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا التي أعلنتها الأردن وسوريا والولايات المتحدة ورحبت بها وتبنتها عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية واستمرار جهود البلدين المستهدفة رفضهما القاطع اية مخططات تقسيمية أو انفصالية.

وشدد الجانبان ضرورة وقف جميع تدخلات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية وأداناها خرقا فاضحا للقانون الدولي واعتداء على السيادة السورية ويستهدف زعزعة أمنهاواستقرارها وسلامة مواطنيها ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وانتهاكا لاتفاقية فض الاشتباك بين سوريا والاحتلال للعام 1974.

وطالب الوزيران بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي الفوري لخطوط اتفاقية فض الاشتباك مؤكدين أن هذه الاعتداءات تقوض جهودالحكومة السورية نحو التعافي وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة وأكدا أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار لمعالجةالأزمات والتوصل إلى حل جذري على الأسس التي تضمن الأمنوالاستقرار الدائمين واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك والبناء على ما تحقق منتقدم في مسارات التعاون المختلفة وإدامة التنسيق والتشاور إزاءالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.