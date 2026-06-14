وكيل التعليم العالي يبحث في الدوحة مع وزيرة التربية القطرية ملفات مشتركة

وكيل وزارة التعليم العالي مع وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي

بحث وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري اليوم الاحد مع وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية لولوة الخاطر عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعليم العالي والابتعاث الأكاديمي.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوكيل وزارة التعليم العالي في العاصمة القطرية الدوحة بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطري الدكتور إبراهيم النعيمي وسفير دولة الكويت لدى دولة قطر أحمد الشريم ووكيل الوزارة المساعد للتعليم العالي القطري الدكتور حارب الجابري.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعليم العالي والابتعاث الأكاديمي واستعراض أوجه التعاون بين الجانبين بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم تطوير منظومة التعليم العالي في البلدين الشقيقين اضافة إلى شؤون الطلبة الكويتيين الدارسين في دولة قطر والجهود المبذولة لتوفير بيئة أكاديمية وتعليمية داعمة تسهم في تحقيق نجاحهم وتميزهم العلمي.

كما زار الدكتور البصيري عقب اللقاء جامعة قطر حيث عقد اجتماعا مع رئيس الجامعة الدكتور عمر الأنصاري بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت وجامعة قطر واستعراض الفرص المتاحة لتطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات بما يواكب التوجهات الحديثة في قطاع التعليم العالي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأكد الدكتور البصيري حرص وزارة التعليم العالي على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتميزة في المنطقة ومتابعة أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج بما يضمن توفير أفضل السبل الداعمة لمسيرتهم التعليمية والأكاديمية.