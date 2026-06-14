“الخدمة المدنية” يطلق خدمة إقرار بيانات الحالة الاجتماعية لموظفي الحكومة على تطبيق “سهل”

ديوان الخدمة المدنية

أطلق ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد خدمة إقرار بيانات الحالة الإجتماعية لموظفي الجهات الحكومية في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل).

وقال الديوان في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الخدمة من شأنها إتمام ميكنة إجراءات إقرار بيانات الحالة الاجتماعية لموظفي الجهات الحكومية المطبقة للأنظمة المتكاملة.

وأوضح البيان أن الخدمة تكون عبر إرسال إشعار عبر تطبيق (سهل) للاقرار آليا بصحة البيانات أو بيان أي تغيير يطرأ عليها دون الحاجة لمراجعة إدارة الشؤون الإدارية بجهة العمل.

وأكد البيان أن الديوان يقدم هذه الخدمات إلكترونيا في إطار التوجه نحو (ديوان بلا ورق) والجهود التي يبذلها لتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي أيضا استكمالا لخطة ميكنة الإجراءات بما ينعكس إيجابا على تنفيذ الاجراءات آليا وتساهم بتوفير الوقت والجهد بكل سهولة ويسر.