بنك الخليج يكرم الفائزين من فئة الجامعات في مسابقة “برنامج الشركة” 2026

ضاري الرشيد البدر وليلى هلال المطيري يتوسطان الفريق الفائز

في إطار دعمه المتواصل للشباب، كرّم بنك الخليج الفائزين بجائزة “أفضل شركة طلابية” لعام 2026، لفئة طلاب الجامعات، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين الذي نظمته جمعية إنجاز الكويت في كلية الكويت التقنية (Ktech (، بحضور عدد من الجهات والشركات الراعية، والطلاب وأولياء الأمور، والمتطوعين، ومعلمي المدارس.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الشؤون المؤسسية في بنك الخليج وعضو مجلس إدارة جمعية إنجاز الكويت السيد/ ضاري الرشيد البدر: ” بعد أيام قليلة من تكريم الفرق الفائزة من فئة طلاب الثانوية، يسعدنا اليوم مشاركة طلاب الجامعة فرحة الفوز بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2026، ونتمنى للفرق الفائزة من الفئتين لتوفيق في تمثيل دولة الكويت بالمسابقة الإقليمية التي تقام في القاهرة خلال الفترة المقبلة “

وأضاف: “نفخر في بنك الخليج بشراكتنا المستمرة مع جمعية إنجاز الكويتية على مدى أكثر من 20 عاماً، والتي شهدت تبني ودعم العديد من الأفكار الشبابية والشركات التي أصبح بعضها جزءاً من عالم الاقتصاد والأعمال في الكويت اليوم.”

وأكد البدر حرص بنك الخليج على دعم الشباب كجزء من التزامه بتشجيع وتطوير مهارات العمل الاحترافية لديهم، بما يساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة محلياً وعالمياً، وذلك في إطار استراتيجية بنك الخليج التي تضع الشباب في صميم اهتمامها، ورؤية الكويت 2035 التي تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب وكذلك وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مسابقة “برنامج الشركة” تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب الطموح، إذ توفر لهم تجربة عملية غير مسبوقة في تأسيس وإدارة شركة حقيقية، بدعم ورعاية من مؤسسات كبرى، وفي مقدمتها بنك الخليج.

علي صعيد متصل، يقوم متطوعو بنك الخليج بدور بارز في مساعدة الشباب المشاركين في المسابقة في مختلف برامج إنجاز الكويت هذا العام، فقد كان لهم دور كبير في تقديم برامج الإرشاد الوظيفي ومشاركة المجموعات الطلابية وتوجيههم.

يوفر برنامج الشركة لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعة مهارات ريادة الأعمال، وكيفية تأسيس المشاريع التجارية، ويزودهم بمهارات القيادة والإدارة إضافة للثقافة المالية، حيث تتاح لهم الفرصة لإقامة شركة طلابية وإدارتها، ويمر الطلاب بالمراحل الكاملة لتأسيس مشروع جديد؛ حيث يبدأ الطلاب بوضع خطة عمل، ودراسات الجدوى، وبناء الفريق، وجمع رأس المال، وصولاً إلى ابتكار منتج أو خدمة وبيعها ويختتم البرنامج بمسابقة محلية تقام سنوياً لتقييم الشركات الطلابية.